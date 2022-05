Att ge upp under 5:e året - civ.ing. data

Stort tack för alla tips och för att ni ens ville läsa er igenom min lilla livssituation! Hjälper verkligen i ens egna funderingar att få lite input om olika valmöjligheter "outside of the box".

Skrivet av griid: Ta en paus på 6-månader och gör vad du vill innan du gör klart utbildningen?

Hade varit en väldigt bra idé bortsett från huvudvärken att förklara för sambo/föräldrar/kusiner/osvosv. Kan också ligga lite väl nära till hands det jag gör i dagsläget med att sitta på youtube hela dagarna...

Skrivet av shogou: Mitt personliga råd till dig är att avsluta din utbildning så fort du kan, skjut inte på det i flera år. Risken då är att livet fortsätter och man struntar i det helt enkelt. Men samtidigt stressa inte ihjäl dig om du inte klarar av det nu direkt du har ju resten av livet på dig.

Håller helt med.. Känner att jag är i lite av en nu eller aldrig situation.

Skrivet av Mmwhatyousay: Försöker du göra dessa kurser i efterhand genom att studerna ensam hemma eller går du på alla föreläsningar igen? Om du verkligen går om hela kurserna så borde du kunna sätta tentorna. Hade själv 1 kurs som släpade (den SÖG) och tog den precis innan ex-jobbet och det var så jävla gött. Du har antagligen enbart 1 kurs åt gången per läs-termin, vilket innebär att du kan lägga 100% fokus. Snackat med studievägledaren? Kötta på skulle jag säga. Annars kan du läst få jobb men du lär inte få betalt för din civ examen.. Gör ganska mycket på lönen första åren.

Här ligger ett av mina större problem. Gör kurserna helt ensam på distans (sthlm-lkpg) och ofta utanför den ordinarie kursgången. Det är totalt 6 kurser på ca 6hp+/-3 styck kvar och har som "mål" i huvudet att vilja skriva mitt exjobb nästa vår. Låter ganska rimligt att avklara detta på 1,5 terminer + sommaren men är så jävla inkapabel till att bara GÖRA SKITEN. Detta är min hjärna varje kväll... imorgon tar jag tag i det! Sedan mynnar det ut i absolut ingenting.