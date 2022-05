AMD avtäcker styrkretsarna X670 Extreme, X670 och B650 för sockel AM5

Skrivet av enbom: Dockningsstationer till bärbara datorer. För att driva 3st skärmar så behövs det mer än vanlig USB.

USB4 kanske råder bot på det? Ingen aning. Gå till inlägget

Fast det här är ju till stationära och "Med Ryzen 7000 introduceras integrerad RDNA 2-grafik, och för det ändamålet finns det möjlighet att implementera upp till fyra stycken Displayport 2.0 alternativt HDMI 2.1-portar."

När det gäller bärbara så finns ju allt i chippet så där är det helt annorlunda. "All FP6 packages carry a monolithic die which integrates eight CPU cores, two memory controllers, a graphics processor, and a controller hub."

"FP6 is a 1140-contact, 0.65 mm non-uniform pitch, organic ball grid array package with a size of 35 mm × 25 mm × 1.38 mm.

It supports two 72-bit channels of DDR4 memory or four 32-bit channels of LPDDR4x memory, two PCIe Gen 3 I/O interfaces with 20 lanes total, four digital display interfaces, four USB 3.2 Gen 2 ports, four USB 2.0 ports, and up to four SATA Gen 3 ports."