jag har fastnat i en sista uppgift i programmering c# kan nån snälla hjälpa mig? jag ska hitta felen men jag kommer ingenstans.

using System;

using System.Collections. Generic;

class Program

{

static void Main (string[] args)

{

int resultat, summa, sum;

Console.Writeline("Hur många vill du hantera?");

Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out resultat);

List<int> intLista = new List<int>();

for (int loop = 0; loop < resultat; loop++)

{

Console.WriteLine("Var god skriv in en siffra:");

Int32.TryParse(Console.ReadLine (), out sum);

intLista. Add(sum);

}

if (intLista.Count == 0)

Console.WriteLine("Ingenting har lagts till!");

Console.ReadLine();

else

{

summa = medelvärde(intLista);

Console.WriteLine("Medelvärdet är: " + summa);

Console.ReadLine ();

} }

static int Medelvärde(List<int> summaInt) {

int summa;

foreach (int siffra in summaInt)

summa += siffra;

Return summa / summaInt.Count;

}

}

}