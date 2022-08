MSI MAG272QP USB Problem

Hej,

Jag köpte nyligen en MSI MAG272QP skärm som jag tänkte använda för jobb samt spel. Jag valde den främst pga USB-C stödet, men det verkar som att USB-C inte kan ladda en bärbar dator utan endast föra över ljud och video, jag har testat en windows laptop och Macbook Pro och ingen av dem gick att ladda via USB-C från skärmen.

Men nu till det större problemet. Skärmen har en USB-B ingång som möjliggör 2 USB-A portar på skärmen, alltså om man kopplar in USB-A från bärbar till USB-B på skärmen så kan man ha tangentbordet samt musen kopplade till skärmen via USB-A. Samma sak gäller från min speldator (USB-C till USB-B). Det som stör mig är att jag måste byta USB-B sladden in till skärmen om jag ska använda tangentbordet och musen till laptop eller speldator.

Har någon på SweClockers någon ide om det ens går och i så fall hur man kan komma runt det så att jag använder tangentbordet och musen till den enhet som använder skärmen till video och ljud.

Jag har tidigare haft från jobbet en Samsung som kunde det, om man kopplade in USB-C till skärmen så kunde man använda tangentbordet och musen som var ikopplade i skärmen, men så verkar det inte vara med denna skärm...