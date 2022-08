Hej,

Jag skulle rensa på min SSD (den jag har OS på). Den hängde sig och jag fick bluescreen "Uncorrectable error".

När jag skulle boota från den sen så gick det inte.

Nu har jag bootat från en annan disk som jag hade i garderoben och jag hittar hårddisken som kraschat både i bios & när jag är inne. Det står att den har 64,9gb ledigt av 465gb (se bild). Däremot så är den helt tom när jag går in i den. Det går att lägga in nya filer och ta bort - så det verkar som att den fungerar. Lägger jag in 100mb data så står det 64,8gb ledigt istället för 64,9gb.

Kan man på något sätt få ut sin data som ligger gömt i den eller är det kört? Har lite panik.

Tacksam för tips!