Digitaliseringsminister Caroline Stage Olsen deklarerade nyligen i tidsskriften Politiken att den danska regeringen har för avsikt att under nästkommande månad fasa ut Microsofts Office 365-svit mot open source-alternativet LibreOffice.

Stage Olsen indikerade att man under en övergångsfas låter befintliga licenser löpa, så att man kan falla tillbaka på tidigare mjukvarulösningar om bytet blir mer komplicerat än förväntat. Vidare tillade hon att initiativet inte är specifikt riktat mot Microsoft, utan är del av en övergripande strategi att bli mindre beroende av enskilda leverantörer.

Medans Sveriges grannländer står i olika faser av att uppnå så kallad digital suveränitet är det ännu inte på svensk dagordning, enligt civilminister Erik Slottner. Var myndighet ansvarar självt för att "bedöma behov och säkerhetsåtgärder". Under hösten 2021 inledde Tyskland ett liknande initiativ gällande just Microsoft-produkter. Arbetet går dock långsamt framåt, och man räknar med att ha bytt ut mjukvarusviten på de 30 000 regeringsdatorerna först under år 2027.