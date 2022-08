Förbättra powershellscript, gruppering av attribut baserat på annat attribut

Import-Module ImportExcel $in = Import-Excel .\test.xlsx | Select-Object id,@{label="cid";e={($_.cid1+$_.cid2)}} $uniquecids = $in | Select-Object -ExpandProperty cid -Unique $out = @() foreach ($cid in $uniquecids) { #$user = get-aduser ... bla bla sökning baserat på cid $out += [PSCustomObject]@{ cid = $cid ids = ($in | Where-Object cid -eq $cid | Select-Object -ExpandProperty id) -join "-" #To get excel to not show System.Object #namn = $user.givenname } } return $out