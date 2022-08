NAS åtkomst via wifi långsam

Hej.

Har en Zyxel NAS 326 som står å surrar i förrådet där vi lagrar alla bilder.

Går jätte bra att komma åt den när man har nätverkskabel inkopplad i både dom stationära / laptoparna. Dock om man vill ha åtkomst via laptopen över Wifi (wifi 6) så går det sjukt segt att se bilderna, rör sig iaf 5 min för att bara ta fram förhandsvisningarna.

Går man istället in via mobilerna så fungerar det bra (dock då via Zyxels app ).

Finns det något som kan begränsa ner det hela för laptopens wifi?

Något sett att se överförings hastigheten mot nas:en över wifi då kabel fungerar bra som sagt?

//