PS5, digital eller standard?

Har nu funderat i 2 dygn och kan inte bestämma mig om jag ska köpa digital eller standard. Det som finns i lager är på amazon med Horizon bundle, där det är 1100kr dyrare för standard edition. Jag kommer endast att använda mitt ps5 till att spela och kommer inte till att använda blue-ray spelaren till att se filmer eller liknande.

Då undrar jag, om någon här har stor erfarenhet av PS-store, brukar de ge bra rabatter på spel? T.ex. Elden ring och God Of War ragnarök, tror ni dom här spelen kommer att finnas till rabatt någorlunda snabbt efter release eller måste man betala den sjuka summan av 700-850kr?

Dom flesta spelen kommer jag att spela med playstation plus extra, där alla spider-man, god of war, ghost of tsushima, m.m. finns.

Men när det gäller nya spel som kommer t.ex. Hogwarts legacy, God of war Ragnarök, m.m. så är de betydligt dyrare att köpa i PS-store än fysiskt. Jag vill egentligen ha allt online och inte ha det fysiskt, men samtidigt så är det väldigt drygt att betala så mycket mer i PS-store.

Någon som kan ge sin åsikt och hjälpa mig att ta ett beslut? Tack på förhand!

Edit: har även en fråga, är det lätt att resella spel på blocket? Och hur mycket kan man ta för det isåfall? (Om jag t.ex. köper ett spel på release och spelar klart det på en vecka, hur många % av ordinarie kostnad tror ni man isåfall kan resella det för?)