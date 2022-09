Dator hittar ej router

Skrivet av LappeeN: Yes. Internet fungerar och är inga problem med. Fungerar direkt till datorn och med en annan router. Det är bara denna router som har 0 signal. Gå till inlägget

Ok ta en nål och resetta routern till factory igen (20 sec). Sen utfört du "installationen" på den igen.

Låter jättemärkligt att det inte skulle fungera

"I had either forgotten or was unaware of the WiFi & WPS buttons on top of the device. I felt that some place, some way, there had to be a way to turn the wireless on again. I kept seeing, on the Genie, that the wireless was "Off", but could not find how to turn it back "On". " Kan de råkat komma åt någon knapp?