hemsideserver (wp+lightspeed)

Du kan såklart köra en webbserver hemma men det känns inte värt besväret enligt mig. Säkerhetsmässigt är nog den största anledningen till att jag inte skulle välja det alternativet för en produktions-miljö.

Måste det vara WP? Annars kan du t ex. lära dig Next.js (React framework) och hosta hemsidor via Netlify gratis. Det är mycket snabbare än vilken WP-sida som helst & du har alla möjligheter att utveckla sidan smidigt via Git.

Du kan också använda CMS i Netlify för att få en någorlunda WP-liknande administration.