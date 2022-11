Siemens EQ5 kaffemaskin krånglar

Är det lite eller mycket vatten/ånga som kommer när du drar ut skummaren? går det att värma/skumma mjölk på normalt sett?

Låter som att det är stopp i vatten-slingan (morret är förmodligen din vattenpump som går tom för att den inte kan suga vatten (mer högljudd ton) eller att det är nära helstopp vidare ut mot bryggeri-enheten (pumpen arbetar rätt tyst) - därav att programmet i bryggaren ger följd-förslagen med skummaren i ett försök att rensa sig.

Har du inte kört avkalkning på mycket länge så börja du se konsekvensen av det - men kan också att det kommit in skräp i vattentanken också och hittat in vidare i systemet och nu korkar igen - den typen av skräp tas inte bort med avkalkning dessvärre utan kan göra att du får plocka isär en stor del av maskinen, blåsa baklänges (om inte backventiler hindrar) etc. .

Vi har haft siemens-bryggare på jobbet och håller man efter med avkalkning och rengöringstabletter när det begär det (och att man satt rätt vattenhårdhet i dess program för rätt avkalkningsintervall) och rengöring av bryggeri-enheten på veckonivå så klarar de tiotusentals koppar årligen under många år utan problem.