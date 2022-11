EVGA 3080 FT3 Ultra med EK Quantum Vector vattenblock och backplate + Originalkylare

Säljer nu min vattenkyld 3080 FTW3 Ultra (ej LHR). Kortet fick jag via RMA från EVGA Maj-21. Vattenblocket har varit monterad sedan Jan-22. Kortet har fungerat felfritt både med luftkylaren och vattenblock. Origninalkylaren medföljer. Det finns 2st tunna repor på backplate som syns i vissa vinklar och två mindre fläckar på backplate som jag inte kunde tvätta bort med vatten, kanske rest av kylpasta (lade upp en bild där det syns som tydligast). Säljes helst med vattenblock på och skickar med originalkylaren. Så mycket jag vet så finns alla tillbehör med, lite pads kvar men osäkert om det räcker för att ersätta de gamla padsen.

Budgivning i tråden. Betalning via Swish. Avhämntning prioriteras, kan skicka men då står köparen för fraktkostnaden. Vikt är 4.3 Kg.

Lite med detaljerat bakgrund.

Köpte en 3080FTW3 via Inet Nov-20 och EK block+Backplate köptes via Inet Feb-21. Efter montering fungerade kortet i någon dag men dog sedan med röd lampa vid en 8-pins kontakterna. Kontaktade EVGA och skickade över kortet och en ett nytt via RMA Maj-22. Tydligen var det en del av de första FTW3 kort som dog just efter applicering av vattenblock. Körde sedan nya kortet på luft ett tag tills jag vågade ånyo montera vattenblocket Jan-22. Använde samma pads vid andra monteringen och applicerade ånyo medföljande pasta (har inte använd liquid metal). Har sedan fungerat utan strul.

Testat OC och lite benchmarks en tid efter montering av vattenblock för att se var kortet klarar. Vid OC med superposition klarade kortet 2160 core, vid gaming fungerade det med uppemot 2090 Mhx. Ingen garanti förstås att det kommer att fungerar med samma frekvens i ett annat system. I samband med gaming (black ops, Simracing i VR, DCS ) har kortet körts antigen med orignala frekvenserna eller en moderar OC på 2000Mhz på core, inget på minne. Kortet har inte använts för mining.

Digital kvitto för Kort, vattenblock och backplate finns. Spelkupongerna som medföljde är förbrukade.

Kortet kostade 10.500, vattenblock+backplate ca 2000.

EVGA GeForce RTX 3080 10GB FTW3 ULTRA

EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB

EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 Backplate

