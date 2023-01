Nätverk mellan byggnader med CPE210.

Hejsan.

Jag behöver hjälp med en sak. Jag har två CPE201 mellan två byggnader. Den ena inställd på AP och den andra på Client. Det fungerar bra och jag ligger på 100mbit mellan husen. Jag har en router i huvudhus och en i gästhus.

Inne i ”Huvudhus” kommer jag ju åt min router på 192.168.1.1 samt dom två CPE210 på .147 och .148. Inne i gäststuga har jag en router (Netgear N600). Den kommer jag inte åt.

Kopplar jag kabeln från CPE210 i WAN/Internet. Så får alla enheter som ansluter till den ip-nummer som 10.0.0.x. Och jag kan logga in i routern via 10.0.0.1 (förståligt)

Kopplar jag den i en lanport så får alla som ansluter 192.168.1.x. Men jag kommer inte in i routern Netgear däremot når jag 192.168.1.1 .147 .148.

I routern i gästhus (Netgear N600). Finns en funktion som heter Trådlös upprepningsfunktion där man kan skriva i IP och Mac-adress till huvudrouter och som jag förstår få samma Wi-Fi som inne i Huvudhus? Hur gör man detta?

Hoppas ni förstår hur jag menar. Fråga gärna annars så försöker jag förklara problemet mer.

Mvh Christian