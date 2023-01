Docker, Live reload och bind mounts

Hej,

Jag ska bygga ett enkelt Go-api och hade tänkt att göra detta med hjälp av docker. Jag har försökt att få till en Live reload-lösning (kör bind mount) så att jag ska slippa att starta om containern konstant, något som har krånglat något fantastiskt. Först testade jag Air utan lycka. Därefter testade jag Watchexec. Med Watchexec har jag fått det att fungera.

Nu till det skumma! Om jag kör "docker compose up" i en extern terminal, helt frikopplad från Vs Code, så ser inte containern ändringarna jag gör i VS code. Go-appen startas alltså inte om, ingen live reload sker. Om jag däremot gör en "docker compose up" i den integrerade terminalen i VS code så fungerar allt felfritt och ändringar plockas upp av containern/watchexec.

Detta stör mig då jag gärna tittar på docker/container-loggen i en extern terminal medans jag använder den interna VS code-terminalen till annat. Vad tror ni detta kan komma sig?

Specs:

MacOS 11.7.2

Docker Desktop

Bind mountad volym från host till container