MSI Katana tangentbord funkar ibland och ibland inte

Jag köpte en laptop begagnad på Tradera, säljaren påstår att den funkade felfritt när han skickade den men det verkar vara nåt fel på tangentbordet.

När jag startade datorn kom jag direkt in i Win 10 installationen så jag klickade mig fram med musen men när jag skulle skriva in lösenordet till WiFi under installationen så gick det inte skriva utan tangentbordet gjorde bara ett högljutt ding-ljud varje gång man tryckte ner en tangent. Men inga bokstäver registrerades på skärmen.

Så jag klickade på "jag har inget internet" och gick vidare med installationen.

När det var klart och jag skulle skapa ett Windows-konto och lösenord så kunde jag skriva med tangentbordet helt plötsligt. När jag hade gjort det så skulle jag registrera datorn på MSI.com så jag stängde locket och vände datorn uppochner för att kolla serienumret, vände tillbaka den och öppnade locket.

Då var jag utloggad eftersom datorn går i viloläga när man stänger locket så jag skulle skriva in lösenordet till kontot men då funkade inte tangentbordet igen. Det var inget ding-ljud den här gången, men det gick inte skriva.

Startade om och stängde av datorn några gånger, men det fortsatte likadant.

Vad kan detta bero på? Är tangentbordet glappt (eftersom jag kunde skriva kontonamn och lösenord en gång) eller trasigt eller måste jag trycka nånstans för att aktivera tangentbordet?