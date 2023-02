Min 3 år gamla Razer Trinity disconnectar randomly när jag spelar. Den är inkopplad i min datorskärm men har samma upplevelse om jag kopplar in den direkt i datorn. Ibland disconnectar den 3 gånger per halvtimme, ibland flera timmar utan några problem. När den disconnectar är den avstängd i 5-6 sekunder för att sedan komma igång igen.

Den spökar också med DPI som är satt till 800 men plötsligt får den superhög DPI som jag får sänka. Händer någon gång per dag.

DPI-knapparna vid scrollen av avaktiverade så det beror inte på att jag kommer emot där. Jag har Synapse installerat och dessutom formaterat om datorn och därför ominstallerat Synapse utan någon skillnad. Läste någonstans att en användare fick samma problem och löste det genom att hålla mussladden rak. Låter lite oklart vad det skulle bero på. Är musen förbrukad och dags att köpa ny? Otroligt hur dålig kvalité Razer har i förhållande till deras populäritet. Haft två möss från Razer som båda fått problem relativt snabbt.

Tacksam för input. Någon som haft liknande problem?