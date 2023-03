Beta BIOS Maximus Z790 and Strix Z790 Series 0903

BIOS Ver. 0903

Update ucode to 0x113

Update rc version to 0C.00.A2.40

Update mrc version to 0.0.4.129

Before you use this BIOS, make sure update ME FW 16.1.25.2124 first in windows.

ME Firmware https://www.dropbox.com/s/y3i0iz3nieh2gkm/MEUpdateTool_16.1.2...

MAXIMUS Z790

ROG MAXIMUS Z790 HERO 0903

https://www.dropbox.com/sh/kz83w04nf8w1xyp/AAD-k1OFeVFSDoQVZa...

ROG MAXIMUS Z790 APEX 0903

https://www.dropbox.com/s/6ipfk965224or6n/ROG-MAXIMUS-Z790-AP...

ROG MAXIMUS Z790 EXTREME 0903

https://www.dropbox.com/sh/kz83w04nf8w1xyp/AADkIuYCgiKVGKxHBf...

Strix Z790

ROG STRIX Z790 A GAMING WIFI 0903

https://www.dropbox.com/sh/kz83w04nf8w1xyp/AADny80qQbegEv1bIW...

ROG-STRIX Z790 A GAMING WIFI D4 0903

https://www.dropbox.com/sh/kz83w04nf8w1xyp/AADY8eZjMxVkDXGucY...

ROG-STRIX Z790 E GAMING WIFI 0903

https://www.dropbox.com/sh/kz83w04nf8w1xyp/AAANe5btF9Wus0MhFM...

ROG STRIX Z790 F GAMING WIFI 0903

https://www.dropbox.com/sh/kz83w04nf8w1xyp/AADQcNhJKgRcthRKVt...

ROG-STRIX Z790 H GAMING WIFI 0903

https://www.dropbox.com/sh/kz83w04nf8w1xyp/AABzUqdKYe8ty-Pntd...

ROG STRIX Z790 I GAMING WIFI 0903

https://www.dropbox.com/sh/kz83w04nf8w1xyp/AABMdWapcb9jL74rbs...