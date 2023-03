Jag gjorde nydligen en tråd angående att köpa en ny gaming pc. Just nu lutar jag åt att köra på en rtx 4080 för att jag vill ha raytracing. Det jag dock inte kan komma fram till är CPU. Jag har mainly kollat på i5 13600 och någon AMD ryzen 5 7600. Sen fick jag lite råd om att kolla på någon 7800X3D som ska komma. Jag vet inte alls vad som är "värt", men jag är villig at betala 2-5k beroende på om de är värda det.

Är det någon som kan förklara vilken man bör gå med?

- liten note som jag kom på att folk nämnde. De skrev något om att AM5-plattformen gör det möjligt att uppgradera, men är det relaterat till vilken cpu on inte moderkort?

-Tack för hjälpen