Sedan Sony började ta fram och släppa PC-portar av tidigare Playstation-exklusiva spel har satsningen omgärdats av viss kontrovers. I flera fall har företaget valt att kräva att spelare länkar sina Steam-konton till ett konto på Playstation Network (PSN), och har begränsat försäljningen av dessa titlar till länder där PSN är tillgängligt.

I några fall har den kraftfullt negativa opinionen fått Sony att ångra sig, men i flera spel har kravet bestått och de har inte varit tillgängliga för spelare i de över 100 länder där PSN saknas men Steam finns.

Nu rapporterar WCCF Tech att Sony verkar ha kommit på bättre tankar. Bluesky-kontot Wario64 har rotat i Steamdb och upptäckt att region­begränsningen har försvunnit för God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2 Remastered, Spider‑Man 2 och Helldivers 2.

Sonys senaste PC-lansering, Days Gone Remastered, är sedan starten fritt från geoblockering så förhoppningsvis är ändringen här för att stanna.