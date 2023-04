gpu hot spot blir galen snälla behöver litem kunskap här:)

Tjenare alla dator älskare jag har ett zotac 3080 som vasr kaaous org minena blev 110 c throtlade sönder dem thermal pads va max 5 mw om ens det satt dit 15mw fick ner tyil 80- 90 c full load men gpu hot spot e forfarande 100.105 under full load var är det gillar ej det vill lösa det ..sen är det någon annan som ej kan överklocka sen senaste navida drivrutiner bara jag har i gång msi afterburner utan överklock kraschar spelen dir ... skumt... tacksam för svar ja skriver som en krata dyselexi mobbba på är inte ett barn som tar åt mig ha en fin morgon alla dator kungar