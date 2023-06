Jag vill börja med att vara väldigt tydlig att denna fråga handlar uteslutande om privat bruk.

Finns det något sätt att spara TV-program man spelat in på digitalboxen till extern lagring eller till laptop? Detta borde ju räknas in i samma kategori som när man spelade in TV-program på VHS förut och kunde spara i sin privata samling, men programmen som man spelar in på digitalboxen måste man ju ta bort allteftersom. Men jag vill kunna spara dem permanent nånstans innan jag måste radera dem från digitalboxens inbyggda hårddisk, utan att bryta mot DRM såklart.

Jag har TV via parabol och som digitalbox använder jag en Samsung GX-VI680SJ från Viasat med medföljande 1TB HDD.