Startproblem efter diskbyte

Nya problem precis efter att man löst andra.

Jag köpte precis ett par mSATA SSDer på marknaden med avsikten att byta ut en IDE HDD.

På HDDn finns tre partitioner; Win ME (8GB), Win XP (8GB) och en för blandat innehåll (15GB).

Satte in den största SSDn (120GB) och det verkade inte vara några problem, disken hittas redan i BIOS och test slutförs OK.

Så jag lägger då över en exakt avbild av HDDn.

Exakt samma layout och filer som innan, ändå blir det problem: Windows ME startar inte längre. XP fungerar dock lika bra som innan.

Hade nyss problem med att ME inte startade efter att jag ändrade storlekar på partitionerna. Jag löste det då genom att m.h.a. ett program kallat bootpart skapa en fil, som sedan raden i boot.ini pekade till. Funkade felfritt efter detta.

Har provat att göra samma sak nu igen, men det ger ingen skillnad.

Det som händer nu är endast en svart skärm med ett blinkande streck.

boot.ini ligger på samma partition som ME och jag har gjort felkontroll på partitionen, utan att något hittas.

Finns det något mer jag kan prova? Eller måste jag gå tillbaka till HDD...

Något jag tycker är lustigt är att datorn nu inte heller vill starta från diskett längre, den läser i några sekunder sen stannar det på samma typ av skärmbild. Gick utmärkt förra veckan när HDDn satt i.

Jag tror inte det har någon relevans här, men eftersom man uppmanas att skriva specifikationer så:

IBM ThinkPad 600E (1999), Intel Mobile Pentium II 366, 544 MB RAM, FDD / DVD