Win10. Blåskärm vid uppstart. Återanvända produktnyckel? Backupp OS disk via CMD?

Hej. Fick hem kompisens dator som blåskärmar, brukar kunna fixa det men denna behöver jag hjälp med.

Misstanken var att det hände något med uppdateringen som kom nu i veckan V.11.

Detta är en windows 10 upgraderad från 8. Moderkort Asus sabertoth X58. Har prövar plocka med minnen och grafkortet.

Jag hade gärna blåst allt och installerat windows 10 på nytt, men då förloras tyvärr massa data och produktnyckeln.

Lite mer info innan problemen, enligt diskpart ser det ut såhär:

Volume 0 J DVD

Volume 1 C Reserved 100 MB

Volume 2 F 231 GB (Disk 0, Detta är en ssd med operativsystemet på men säger inte system tyvärr)

Volume 3 D Reserved 100 MB

Volume 4 I 1862 GB (Disk 1)

Volume 5 E 2794 GB (Disk 2)

Volume 6 G 525 MB Hidden

Volume 7 H 456 MB Hidden

Del 1 Blåskärmen

Blåskärmen vid uppstart säger Recovery som överskrift. Error code: 0x0000001.

Blåskärmen ger två alternativ, omstart eller F8. Alla 9 alternativ under F8 ger blåskärm med Stop Code: CRITICAL PROCESS DIED.

Försöker man köra F8 vid uppstart blir det samma blåskärm med Stop Code: CRITICAL PROCESS DIED.

Gjorde mig en Windows 10 dvd som jag startar från och väljer reparera, felsök.

Startreperation säger att det inte går att reparera och länkar en logfil.

Avinstallera uppdateringar säger att vi stötte på ett problem.

Systemåterställning Finns en från den 2024-03-10, men rutan är grå och går inte markera. Enhet: Lokal disk (C:) (System) Status: Du måste aktivera systemskydd för den här enheten, men jag vet att OS ligger på F:.

Återställning av systemavbildning jag har ingen.

Detta lämnar Kommandotolken har prövat följande:

bootrec.exe /rebuildbcd den hittar ingen windowsinstallation.

bootrec.exe /scanons den hittar ingen windowsinstallation.

bootrec.exe /fixmbr den säger inget konstigt.

bootrec.exe /fixboot Åtomst nekad.

bcdboot f:\windows Boot files successfully created.

chkdsk /r f: Windows has made corrections to the file system, failed to transfer logged messeges to the event log with status 6. Utöver det inget konstigt.

Del 2 Återanvända produktnyckeln vid ominstallation

Hur gör jag för att återanvända den produknyckel som redan ligger i windows om det blir aktuellt för en omistallation, är det någon partion jag inte får ta bort eller hur fungerar den biten, själv har jag alltid haft min nyckel så det går att skriva i. Eller ligger det nu mera så den går efter serienumret på moderkortet?

Del 3 Backupp av OS disken via CMD

Har försökt på olika sätt att kopiera allt på F: till I:\backup2024 utan att lyckas.

xcopy F:\ I:\backup2024 /e /h /i /c /y ger access denied efter några filer på roten.

robocopy F:\ I:\backup2024 /COPYALL /E /R:0 började bra, hoppade tex över filen i roten som inte XCOPY kunde kopiera, men när jag kom till datorn i morse skapade den bara mappar och varje fil fick följande fel: Begöran kunde inte utföras pga ett fel i en I/O-enhet