Får inte in några kanaler.

Hej.

Försöker hjälpa en person att få in kanaler i hans nya lägenhet, då det inte finns de gamla antenn-uttagen kvar så finns det bara nätverksuttag. Jag pratade med en person som sa att det räckte med att bara köpa en antennsladd med ett nätverksuttag som man kan koppla ifrån uttaget direkt in till TV:n och göra en digital kanal-sökning, men det funkar inte och TVn hittar inga kanaler. TVn är av ett lite äldre slag så jag försökte med en digitalbox, men även med en digitalbox so hittar inte TVn några kanaler.

Jag försökte med den här digitalboxen, https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/tv-tillbehor/dig...

Någon som vet vad problemet är? Hur får man in kanaler idag på TV?