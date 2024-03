Hej, jag har en ny 4K-skärm och den fungerar som den ska. De flesta fonter ser bra ut, men när jag tittar på "properties" för mina filer och dokument i datorn ser texten lite suddig ut och av låg kvalitet. Vad orsakar detta och vad kan jag göra för att lösa detta problem?

All text under titeln "call of duty properties" ser väldigt suddig ut.