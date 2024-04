iqvw64e.sys problem

Hoj har ett litet problem chefens dator på jobbet en hp med i5 8gb win7var väldigt slö så jag bytte hans gamla 3.5 gamla snurdisk

till en 2.5 ssd och gjorde då en klon av den gamla till den nya.

Datorn vart som ny men fick då ett meddelande från avg the driver igvw64e.sys has been blocked due to vulnerabilities

och typavg hänger sig vill bara öppna flera varnings fönster nere i aktivitets fältet.

Det problemet fans inte på den gamla dislken det kom efte kloning av nya ssd disken nån som har en lösning

kör nu utan virus program som nöd lösning