Nytt Asus Prime X670-P tar sig inte förbi POST

Monterade ny dator igår och har aldrig stött på något liknade.

När jag startar upp den tuggar den igång men ganska omgående blinkar pwrled och indikerar sleep mode.

Letade upp en gammal chassihögtalare ur gömmorna som jag kopplade in, den piper till en gång innan sleep mode vilket enligt manualen indikerar allt OK men tangentbord saknas. Aldrig varit med om att det skulle göra så POST skiter sig men visst saker kanske hänt sen sist jag byggde dator.

Jävla slump om det skulle gått sönder i samma veva men testar det i min HTPC och det funkar som det ska.

Testar det sen i alla andra uttag på nya kortet utan att den startar.

Gör då som Asus föreslår och kopplar ut allt utom graffe, ett minne, CPU-fläkt och skärm.

Ingen skillnad.

Nollar CMOS efter konstens alla regler, ingen skillnad.

Nästa steg är att uppdatera BIOS. Laddar ner och lägger in på USB-sticka och startar upp, inget händer.

Stickan får ingen ström, i någon port, mao inte så konstigt att tangentbordet inte heller hittas.

Så vad säger Asus support att lösningen är på att USB-portarna inte funkar vid uppstart?

Uppdatera BIOS....... 🤦‍♂️

Skärmen startar inte heller upp vare sig om den sitter i graffet eller i moderkortet.

Kortet har 8+4-pin men min PSU har bara 8or men enligt manualen är 4an valfri och googling säger att den bara behövs om man överklockar vilket jag inte gör och min out of the box Ryzen 5 7600X ska väl inte heller behöva det.

TLDR

USB-portarna får ingen ström vid boot och datorn går i sleep mode efter POST.

Så vad säger ni? Något mer jag kan testa eller är kortet skrot så bara köpa nytt?