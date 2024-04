Open AI tränade GPT-4 med Youtube – i över en miljon timmar

Skrivet av lillaankan_i_dammen: Det kommer gå bra, vi i väst kommer bråka som bara tusan med oss själva angående Ai. Alltifrån att Ai ej får använda data från olika källor, till att Ai inte får ge ett svar som kränker någon inklusive de på ytterkanterna.

Övriga världen skiter i detta och bara kör på. Undra vem som vinner Ai racet? Gå till inlägget

Personligen ser jag hellre att något så transformerande som detta görs under kontrollerade former än att vi vinner någon form av race, men you do you.