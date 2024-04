Bästa grafikkortsköpet i april 2024

Denna månad? jo jag köpte ett slim profile 6600XT till min workstation och därmed bytte ut min sista 980TI. bara för kul så körde jag lite benchmarks, men kom ihåg att mina cpuer är ju inte så snabba men många så vissa benchmarks som inte är multithreaded blir ju såklart sämre

tabellförklaring 980ti är bas, RX6600XT är sifforna nedan i förhållande till prestandan på ett 980ti. och i dx9 ser det ju smått dåligt ut för RX, men kom ihåg att vi pratar lows på 580mhz, vissa menar att man inte kan se 60fps, men jag menar att närpå 600 kan ingen se. Jag kanske är lite kontroversiell där. Alla tester är gjorda i 3840x2160/120hz med max settings som 980ti tillåter (RX har mycket högre settings om man vill såklart, men för att det ska vara jämlikt osv)

3dmark 2001 88% (men vid det här laget vet vi ju alla att nvidia fuskade i det testet)

3dmark 2003 168% (även i det fuskade ju nvidia men mer subtilt, så läst vad du vill ur det)

3dmark 2005 280% nu börjar det likna nått

Witcher 3 bara 100% i vissa scenes, men 500% average framerate.

Jag har en maskin med betydligt bättre CPU för spel Intel 22x2/44t 256gb ram 3.60 GHz boost vilket testerna körde på. Ett par fps kan man få ut mer ur prollarna i gaming om man sätter coresen på de som inte användes för os osv. Men de flesta spel tjänar inte på massiva mängder cores utan på sin höjd vanligtvis använder max 6-8st.

Min spelmaskin har bara 128gb ram och en ryzen 5800x3D och ett 6950XT på ett Asus PRIME-X570-P med uppdaterat UEFI/AGESA till 5013.

För spel går det inte jämföra ens. för databashantering under oracle linux är dock min 8core ryzen vek som en puttfnask mot server.

Lite kul att köra benchmarks man minns från när man var yngre dock.

Allt gjordes på windows 7 och 10, har inte provat 11 och tänker inte skaffa tpm. kanske är bättre/sämre, who knows.

Som en liten sidenote så AMD's drivare i linux är ju helt fantastiska, i vissa spel är vulkan används direkt utan dx conversion (tyvärr inte så många) så har man upp till 2000% mer prestanda även fast det är via wine. Native binaries bör vara ännu snabbare.

Jag tror det har med hur texture loading fungerar i vulkan vs dx, men är inte säker. kan vara anledningen till microsofts directstorage... who knows.

Ha det så bra, och hoppas jag bidrog litegranna till topic även om det vart lite rambling, men sån är man ju.

Hjo kom på medans jag rättstavade inlägget att en stor fördel med AMD vs nVIDIA är såklart de lägre uppplösningarna ser ju ut som skit på nvidia kort efter 7000 serien från 2005. (har ett 7950GTX i förrådet). Alla kort som är nyare har inte fullt support för VESA 1 och VESA 2.0 utan blir suddigt och ser ut som skit på en CRT skärm, och förutom den irriterande floating line på LCD skärmar i 320x240 så är det inget problem

Sorry det blev en smärre novell, men iaf var kul att se vad nya kortet mäktade med.