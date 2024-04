Jag har en äldre snarlik USB-adapter och har inga större problem med att äldre IDE-HDD identifieras och fungerar under Windows 10. Ibland har det tagit LÅNG tid för Win10 att hitta en IDE-HDD.

Ett par saker du kan göra:

* Koppla in adaptern och din IDE-HDD. I Windows 10 klickar du sen Kontrollpanelen - Lagring/ Datorhantering - Diskhantering (eller högerklicka på skrivbordsikonen "Den här datorn" - Datorhantering - Diskhantering).

Kolla om din IDE-HDD nu dyker upp. Jag var tvungen att ibland använda denna metod för att få Windows 10 att aktivt börja söka efter nyansluten HDD.

* Om din IDE-HDD inte listas enligt ovan metod: Kontrollpanelen - Datorhantering - Tjänster och program/ Tjänster. Leta up raden "Virutal Disk", klicka på den och aktivera tjänsten (som måste vara igång för att "Diskhantering" ovan ska fungera. Du kan även titta på fliken "Beroenden" under "Virtual Disk" och se vilka andra tjänster som måste vara igång för att "Virtual Disk" ska fungera felfritt. Ev. behöver du alltså starta igång några andra tjänster också.

Annan felsökning:

* Har du testat att köra Windows i "felsäkert läge" och sett om din IDE-HDD dyker upp?

* Hur ser det ut under Kontrollpanelen - Enhetshanteraren? Din USB-adapter eller IDE-HDD bör dyka upp där. Finns varningssignal på ikonen/ raden för enheten? Klicka på den och titta under "egenskaper" för att se vad det är Windows klagar på.

* Har du någon annan HDD, t.ex. SATA-HDD som du kan testa med din USB-adapter? Fungerar adaptern med en sådan/ annan HDD? Testa även 3.5 tum resp. 2.5 tum (olika HDD) för att testa om adaptern verkligen är felfri. 2.5 tum kräver ingen extern ström utan kan ström från USB-porten. Det går även att koppla in t.ex. SATA-SSD för att testa av adaptern.