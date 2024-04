Kommer inte åt mitt Microsoftkonto - för många autentiseringsförsök

Hej,

Kom hem till detta ytterst otrevliga meddelande idag. Kan alltså inte logga in på mitt konto, eftersom det tydligen är massa annat folk som gör olovliga försök. Kommer fortfarande åt min mail på telefonen, men kan inte logga in och kolla aktivitet, byta lösen eller liknande. Känns konstigt att jag inte kan komma åt mitt eget konto, tycker att de borde fråga efter mer uppgifter etc för att verifiera att jag är jag. Känns lite oklart huruvida någon faktiskt har fått tillgång till det eller inte.

Vad borde jag göra? Har Microsoft något supportnummer eller liknande man kan ringa? Hittade inte så mkt på sidan, eftersom jag inte är inloggad.