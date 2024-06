Skrivet av rwkk: är denna tyst under belastning då? Gå till inlägget

Kortet kommer endast med vattenblock och är gjort för att sitta i en custom loop. Så kortet i sig kommer inte låta över huvud taget utan det som kommer avgöra hur mycket det låter är resten av din loop. Det som låter är då fläktar/pump men rent generellt så finns det inget tystare än en custom vattenkylning. Men man måste ju då också ta sig tiden (och lägga pengarna) på att dra en custom loop.

Vad gäller det här kortet så kan jag intyga att det är ett riktigt kvalitetskort rakt igenom. Vattenblocket är från EK och är precis som typ alla deras block top of the line. Det här är ett riktigt entusiastkort som jag själv körde under ett par år och det är ett så fint kort att jag nästan överväger att själv lägga ett bud på det trots att jag sålde mitt för mindre än ett år sen.