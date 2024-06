Skrivet av FX9: Helt nya CL16 går att hitta för under 500 kr. Så kanske 250 kr går att få för dessa? Gå till inlägget

De CL16 du refererar till gäller väl för stationära datorer? Det lägsta jag sett teoretiskt är 17, det lägsta jag sett till försäljning är CL20. Men du har rätt om priset.

Amazon.se säljer dessa för 226 kronor, men det är per styck och inte matchande par.

Crucial RAM CT8G4SFRA32A 8GB DDR4 3200MHz CL22 (or 2933MHz or 2666MHz) Portable Memory

Inet tar 550 kronor för nya Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL22 SO-DIMM