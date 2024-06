Microsoft raderar instruktion för byte till lokalt konto

Skrivet av SuperSverker: Nyfiken fråga, men är inte den redan här?

Om man kör icke-pro-varianten av W11 så går det väl inte att installera alls utan ett windows-konto? Gå till inlägget

Jo det ska fortfarande gå i 11 home men kräver att man hoppar in i kommandotolken under installationen. Räcker inte längre med att bara dra ut internet under installationen.