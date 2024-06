Installation elbilsladdare

Hej,

Först och främst - har haft en elektriker för detta som också kommer att utföra själva arbetet. Men vill förstå offerten och vad som krävs för jobbet. Tyckte han var klurig att få ut svar som jag förstod.

Har köpt en elbilsladdare av märket Schneider Electric, modell EVH4S11N2, till sommarstugan.

Vi har 16A inkommande till stolpen. Det går att koppla 16A 1-fas, 32A 1-fas eller 16A 3-fas. Vi vill koppla det på 16A 3-Fas för att kunna få ut 11 kW. Är också med på att vi ev. behöver säkra upp på stolpen till 20A eftersom vi vill ha 16 till boxen.

Alternativt laddar vi nattetid enbart och är beredda att byta propp i stolpen.

I manualen står följande på "Upstream Protections":

Protection against overload and short circuits: 20A curve C.

Differential protection: 30 mA type A

Där står även:

"A Undervoltage release (MNx) controlled by the charging station must be installed to enable to activate the upstream circuit-breaker tripping.

The protections described below should only be taken as suggestions and Schneider Electric cannot be held liable.

Recommendations for lightning protection

One surge arrester per charger is recommended for high keraunic levels, mandatory if required by local regulations."

Vad behöver alltså installeras uppströms laddaren är frågan.

Jag tolkar det som någon av dessa: denna eller denna?

Något elkunning här?

Tar tacksamt emot förslag, ideér och frågor!

Tack!