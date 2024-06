Återkoppling bygge runt 20tkr

Hej!

Jag funderar på följande bygge där jag utgått efter bästa förmåga för att hitta något som är hyffsat framtidssäkert. Just nu spelar jag på 1080p 144hz men skärm kan vara en kommande uppdatering. Chassit är utifrån att jag vill ha något med bra kylegenskaper då chassit står lite trångt till (under bord, nära till vägg bak och bord på topp)-- ett plus var detta som även såg bra ut.

Jag har byggt själv tidigare och är inte främmande för det igen men reagerar på att Inet varnar för "För att vi ska kunna montera datorn kan du inte välja en luftkylare som väger över 755g". Varför är det så?

Vill helst beställa från ett och samma ställe men om någon del kommer från något annat ställe är det ok. Det är inte heller så att det är brådskande att få igenom en beställning så om det finns skäl att vänta så kan jag göra så. Tar gärna emot återkoppling.

https://www.inet.se/datorbygge/b1530874/240625