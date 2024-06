Moderering utan eftertanke

Om man inte läst 1984 av George Orwell och modererar ett inlägg som längtar tillbaka till året 1984 men inte George Orwells Science Fiction med samma namn kanske man inte skall ifrågasätta varför fascism är ett naturligt apolitiskt ämne att nämna.

Jag skrev ett inlägg om människans natur, hur vi utvecklat ett minne där vi minns historia med rosenskimmer och har svårt för förändring. Denna typ av nostalgi är inte bara nödvändigt men den avgjort största drivkraften i fascistiska ideér. Fascism är inte ondska, fascism är inte politik, fascism är en tro på att om vi hindrar de som vill ändra saker mot bättre vetande så blir världen bättre igen.

Ondskan kommer ur välvilja, fascister vill hindra världen från att försämras och istället regradera till våra rosnskimmrande minnens tid. Detta är en del av mänskligheten, det har inte en hudfärg eller en religion, fascism finns hos alla människor, i alla kulturer och alla religioner. Fascistiska lösningar kommer ur hur vi söker förbättra världen med lite för lite eftertanke och kritiskt tänkande.

Mitt inlägg handlade om det vanliga misstaget att tro att det var bättre förr. Det kommer ur en okunskap om hur vi sållar bort negativ historia i våra hjärnor per automatik. Det har inget med politik att göra och allt med 1984 att göra. Oron för en oviss framtid med exempelvis mer övervakning, bortglömmandet av hemskheter som mord på en statsminister eller utbrett politiskt våld, apartheid, kalla kriget, lagligt våld mot barn, saker i vår historia vi lätt glömmer bort när vi minns hur det var att spela TV-spel på vår egen TV första gången.

Moderatorerna bör fundera ett varv extra eller läsa på i ett ämne innan de bedömer inlägg som politiska trots att de är helt sakliga och on topic. Kanske be inläggsförfattaren om en förklaring, be andra moderatorer om hjälp. Hoppas mina inlägg återställs då jag tycker det är ganska viktigt information som manar till eftertanke när vi gyttrar ner oss i nostalgi.