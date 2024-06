Krönika: Nej, spelvärlden var inte bättre förr!

Tycker absolut spelvärlden var bättre förr av ett par simpla och enkla orsaker... där den främsta var att man fokuserade på spelglädjen/känslan och inte hur snyggt man kunde polera ett spel för att tjäna så mycket cash som möjligt.

"a polished turd is still a turd"

"Made by gamers FOR gamers" hade faktiskt en riktig innebörd. Idag är det: "Made by corporations FOR as much profit as possible". Ett av de roligare spelaren jag lirat på sistone som var nytt är Endless Sky... grafikmässigt inte alls någon megahöjdare, men hade bra känsla och gjord av någon som faktiskt brann/brinner för sitt projekt OCH därmed tjänade en del pengar då det var ett BRA spel som spred sig och fick en stark community.

Tyvärr tog "pump and dump" över även denna "sektor" där kvalité är sekundärt och flashigt hypande är viktigare för det får folk att köpa skiten.. sedan klaga och gå vidare på nästa. Gärna slänga in "nya" spelmekaniker som inte är genomtänkta - men de är nya!

Det finns ju ett skäl till varför t ex Dawn Of War FORTFARANDE lever och frodas och har en extremt aktiv mod-community... och fortfarande anses vara ett av de bättre RTS spelen... TJUGO år senare

Och jag tror det räcker med att se till framgången Baldurs Gate 3 hade... att det inte är omöjligt att göra något bra. Men allt som oftast tycks: throw cash at the problem and charge more! vara en lösning större studios tar till. Och som sagts tidigare, tidsramen för att skapa vissa spel är ju helt löjeväckande.