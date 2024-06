NVLDDMKM problem - blinkande svart skärm efter steam-installation

Hej, fått det tydligen kända problemet med nvlddmkm...

Har nu testat DDU, SFC /SCANNOW, några andra cmd prompts...

Testat safe-boot och återställa datorn till tidpunkt innan steam-installationen utav spelet "chained together" - där den installerade några VC redistributable, kanske något annat också.

Detta tog några minuter och misstänker att det blev fel efter det.

OBS: Jag har inga problem så länge jag inte startar en video på YT/ tittar stream på discord eller startar ett spel, gör jag något av dessa exempel får jag svart skärm i 2 sekunder, innan fick jag även BSOD..

Komponent-Info...

i7-9700k, 2070 rtx, asus prime z390-p, 32gb ddr4 corsair.

Har bl.a. följt denna swec-guidetill punkt 8. Ska testa punkt 9 nu...

Såg i annat forum på reddit att man ska kunna "enable user permissions to full control (security tab under properties) for nvlddmkm.dll nvlddmkm.sys in system32." - får inte ändra permissions på min egna dator tydligen, ska undersöka det också.

Har någon lyckats lösa detta? Tacksam för alla tips.

Lägger lite bilder från event viewern..

EDIT: ominstallerade windows (behöll personliga filer) = problemet kvarstår