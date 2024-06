Kan inte skicka iväg lång text / MMS - har nu tre APN åtkomstpunkter. Varför?

Telefon - Samsung Galaxy A55 - fullt uppdaterad med allt.

Är det här ett Samsungproblem eller operatörsproblem?

När jag skriver ett långt text SMS i Google Messenger så brukar det bli ivägskickat som MMS. Aldrig varit något problem med tidigare gamla Androidversioner eller mobiler.

Men med nya telefonen Android 14 görs inte den långa texten om till ett MMS som går att skicka. Det står som "skickar" bara, går aldrig iväg.

Så, jag skickade i ett tomt SMS iväg om nya APN inställningarna igen från Comviq /Tele2 och har nu tre APN under inställningarna. Varför har jag tre?

OCH - ska det inte stå MMS-proxy: 130.244.202.30 för Comviq/Tele2?

Det står lite överallt att det ska vara det av andra användare, men inget som Comviq själva uppger på sina installationssidor eller som kom med återställningspunkterna från dem.

Kan någon som har Samsung, Comviq och helt fungerande MMS funktion (lång text från sms) vara vänlig och ta en kopia på hur er APN inställning ser ut???

Från andra forum :

Aug 21, 2023

Characters Limit

Hey, Whats thr characters limit for first message in Google message app?

I just keep typing and it doesn't show whether it has become two separate messages already.

Aug 21, 2023

The app doesnt have a character limit. SMS is limited to I believe 120 characters at whichpoint it automatically converts to MMS.