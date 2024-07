Ekonomiskt stöd när man inte hittar arbete

Om man inte kvalificerat sig till a-kassa eller motsvarande (genom att ha arbetat och varit med i just en a-kassa och betalat avgiften) så är väl så kallat försörjningsstöd (det som tidigare kallades socialbidrag) från kommunen det som gäller. Då får man dock inte ha några som helst besparingar sedan tidigare - detta ska användas först - och de kan kräva att man säljer tillgångar som t ex bil eller lägenhet innan de beviljar något stöd. All information bör finnas på er kommuns websida.

Men "enklast" är nog att söka jobb även utanför det din sambo har pluggat till för att få en inkomst under tiden hon söker mer lämpliga jobb. Vården är i ständigt behov av arbetskraft, och det borde inte vara svårt att få jobb som timvikarie på exempelvis ett äldreboende, även som helt outbildad.