Hög ton från usb.

Hej. Jag har ett problem med min dator som verkar vara olösbart. Jag har en hög ton som ligger kvar efter uppspelat ljud från ex Spotify. Nästan exakt på 8000 hz Efter ca 20 sekunder upphör det. Likaså kommer ljudet när jag startar protools och då utan att jag spelar upp ljud. Ljudkort i fråga är ett RME UFX och alla drivrutiner till det är uppdaterade.

Jag fann en lösning på problemet ( trodde jag) när jag köpte en Topping HS02 USB 2.0 High Performance Audio Isolator och pipet försvann. MEN det visade sig att efter en halvtimme började ljudet bli korrupt för att sedan försvinna helt. Då bara från protools. Spotify spelar på som vanligt. Tog bort topping och det funkar igen men med pip.

Jordningar är kollade. OK

Usb kabel bytt och kortast möjliga används.

Min gamla dator har inte detta problemet men så är den byggd på ett serverkort enl specar från DUC Digidesign User Forum.

Lite smått vansinnig just nu och har expertis till hjälp men även han kliar sig hårt i hjässan.

Laptop funkar utan problem.

Spec på dator.

Intel Core i7-5930K Processor

MSI X99A RAIDER, Socket-2011-3

Intel TS13X Liquid Cooling Solution

HyperX Predator DDR4 3000MHz 16GB

MSI GeForce GT 610 2GB PhysX CUDA

Corsair CX600M, 600W PSU

Corsair CX600M, 600W PSU som nu är utbytt mot ett m2 minne som jag inte har specar på. Ingen skillnad på ljudet dock.

Någon som har en aning om var jag ska fortsätta söka.

Tack på förhand.