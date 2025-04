I takt med att datorkomponenter blir allt kraftfullare ökar också behovet av effektiv kylning. Allt-i-ett-vattenkylare, eller AIO-kylare, har blivit ett populärt alternativ för både entusiaster och gamers som vill hålla sina processorer svala utan att bygga ett eget vattenkylningssystem.

Be Quiet är ett företag med många produkter i detta segment, och idag har jag fått möjlighet att testa 360 mm-versionen av Be Quiet Silent Loop 3. Det är en kylare som kommer med tre Silent Wings 4-fläktar och en pump med lite RGB.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får möjligheten att själva testa de senaste produkterna inom datorvärlden. Trevlig läsning och glöm inte att kommentera! Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

Specialitet: Datorer och hårdvara En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legend inom hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Han älskar att utforska och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett stort intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testar produkter på SweClockers arbetar Björn på Affärsvärlden, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid att spela de senaste speltitlarna på konsol och PC. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som själva testar nya produkter inom datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av be quiet! som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Be Quiet Silent Loop 3

Be Quiet Silent Loop 3 finns i tre utföranden.

Specifikation Silent Loop 3 240mm Silent Loop 3 360mm Silent Loop 3 420mm Radiatorstorlek 277 x 120 x 27 mm 396 x 120 x 27 mm 457 x 140 x 27 mm Pumpdesign 6-polig motor med 3-fas och 3-kammardesign för minskade vibrationer och ljudnivåer Samma som 240mm-modellen Samma som 240mm-modellen Fläktar 2 x Silent Wings 4 120 mm PWM högpresterande fläktar 3 x Silent Wings 4 120 mm PWM högpresterande fläktar 3 x Silent Wings 4 140 mm PWM högpresterande fläktar Fläkthastighet Upp till 2 500 RPM Upp till 2 500 RPM Upp till 1 900 RPM Fläktluftflöde 76,7 CFM vid 12V 76,7 CFM vid 12V 78,4 CFM vid 12V Fläkttryck 3,96 mm H₂O vid 12V 3,96 mm H₂O vid 12V 2,36 mm H₂O vid 12V Kompatibilitet Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x AMD AM5 / AM4 Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x Belysning Adresserbar RGB (ARGB) på kylblocket Adresserbar RGB (ARGB) på kylblocket Adresserbar RGB (ARGB) på kylblocket Rörlängd 400 mm 400 mm 400 mm Refillport Ja, med medföljande kylvätskeflaska för enkel påfyllning Ja, med medföljande kylvätskeflaska för enkel påfyllning Ja, med medföljande kylvätskeflaska för enkel påfyllning Garanti 3 år 3 år 3 år Pris 1 400 Kr 1 600 Kr 1 750 Kr

Jag testar idag 360 mm-versionen.

Kylaren kommer med tre Silent Wings 4 PWM-fläktar. Dessa fläktar har en ny bladutformning som ger ett högre statiskt tryck än de tidigare Silent Wings 3-fläktarna, något som gör dem särskilt lämpliga för radiatorer.

Kylaren levereras också med de förväntade monteringsdetaljerna för i stort sett alla moderna processorsocklar, inklusive Threadripper TR4.

Även om fläktarna inte har RGB finns det visst RGB-stöd hos Silent Loop 3. Det är kylblocket på processorn som har stöd för RGB, vilket kan styras via en aRGB-anslutning till moderkortet.

Precis som Be Quiet Silent Loop 2, som jag testade för fyra år sedan, skickar Be Quiet med en flaska kylmedium som kan användas för att fylla på systemet.

Närmare titt

Kylaren kommer välpackad i en stor låda.

De tre Silent Wings 4-fläktarna har ordentlig tyngd och känns riktigt robusta.

Radiatorn ser ut som vilken radiator som helst, men har en liten öppning för att fylla på kylvätska. Den är ansluten till pumpen/kylblocket med två slangar på 400 mm.

Kylblocket med pumpen är kompakt och tar inte upp mycket utrymme runt processorn. Det är ovansidan här som har kylarens enda RGB-stöd. På pumpen finns en fläktanslutning samt kablar som kopplas till moderkortet, så du kan styra RGB-belysningen direkt via till exempel Asus Aura.

Alla monteringsdetaljer är sorterade i tydligt märkta påsar, så det är lätt att se vilken som ska användas till vilken processor. Den enda detaljen som ligger utanför är den för Threadripper (TR4).

Be Quiet skickar också med lite kylpasta och en fläktsplitter, så att de tre radiatorfläktarna kan styras via en fläktanslutning.

Be Quiet skickar med en flaska kylmedium för påfyllning av systemet. Jag noterade dock att det fanns droppar utanför flaskan, vilket antyder att den läcker lite.

Montering

Jag installerade Be Quiet Silent Loop 3 i min stationära dator med följande komponenter:

Chassi: Fractal Design Torrent

Processor: AMD Ryzen 9 5950X

Moderkort: Asus X570-Wifi Plus

Grafikkort: Gigabyte Geforce RTX 3080 Gaming OC

Chassifläktar: Tre Be Quiet Silent Wings 3 som suger in luft från botten av chassit.

Fractal Design Torrent är ett stort chassi. Det kommer normalt med två 180 mm-fläktar i fronten, vilket är det enda naturliga stället att montera en 360 mm-radiator. Jag tog bort dessa fläktar och installerade Silent Loop 3 där i push-konfiguration, vilket är vad Be Quiet rekommenderar.

Som jämförelse använde jag min tidigare kylare, en stor Be Quiet Shadow Rock 3 med en Shadow Wings 2-fläkt.

Jag började med att installera fläktarna och radiatorn innan jag gick vidare till pumpen. Beroende på chassi kan det vara mer eller mindre pilligt. Torrent är rymligt, men det gäller att läsa manualen. Jag gjorde ett misstag och monterade fästet för radiatorn fel. När det var åtgärdat gick det enkelt att sätta fast hela radiatorn med fläktar och gå vidare till pumpen.

Kylblocket och pumpen är lätta att installera. Välj rätt monteringssats och skruva fast. Det tog faktiskt längre tid att ta bort min gamla kylare än att montera denna. Slangarna är flexibla och kan vridas för att passa bäst i chassit.

Till sist kopplade jag RGB-headern till moderkortet och anslöt de tre fläktarna via adaptern till CPU-fläktanslutningen.

Prestanda

Jag använde följande program för att testa kylaren:

Cinebench R24: Minst 10 minuter för att se eventuell throttling

3DMark Steel Nomad: Stresstest i minst 20 rundor

Call of Duty 6: Cirka en timmes spel i flerspelarläget

HWInfo användes för att logga sensorer, och moderkortet visar två temperaturer: "CPU temperature" och "CPU Package", vilket verkar motsvara Tctl/Tdie i HWInfo.

Asus mjukvara AI Suite 4 låter mig ställa in flera förinställda lägen för systemets fläktar. Jag lät programmet först profilera fläktarna, men under testet satte jag en fast hastighet istället för att använda automatiska lägen.

Cinebench R24

Fläkthastighet (varv/sekund) CPU CPU Package 600 58 69 1 200 49 60 1 800 44 55 2 500 43 54 Shadow Rock 3 61 73

3DMark SteelNomad Stresstest

Fläkthastighet (varv/sekund) CPU GPU 600 68 66 1 200 58 63 1 800 49 62 2 500 48 62 Shadow Rock 3 75 62

Call of Duty 6

Fläkthastighet (varv/sekund) CPU CPU Package GPU Optimerad fläktkurva 51 62 62 Shadow Rock 3 68 77 59

Be Quiet Silent Loop 3 presterar riktigt bra även vid låga fläkthastigheter. Det är kanske inte helt rättvist att jämföra med min gamla luftkylare, men jag blev ändå förvånad över hur överlägsen Silent Loop 3 var redan vid 600 varv per minut.

Fläktkurvan som AI Suite 4 genererade startade fläktarna väldigt försiktigt och ökade sedan snabbt. Jag använde denna kurva under Call of Duty 6, och fläktarna snurrade aldrig snabbare än cirka 1 200 varv per minut.

Ljudnivå

Jag mätte ljudnivån en meter framför chassit.

Avstängd dator 31 dBa 600 varv per sekund 32 dBa 1 200 varv per sekund 35 dBa 1 800 varv per sekund 44 dBa 2 500 53 dBa

Upp till cirka 1 200 varv per minut är Be Quiet Silent Loop 3 i princip ljudlös. Pumpen hörs inte alls, och det enda som kan anas är ett svagt sus från fläktarna.

Vid 1 800 varv per minut blir fläktljudet mer märkbart men ändå inte störande. Det är först vid maximal hastighet som ljudnivån blir för hög för min smak – men fortfarande långt ifrån högljudda konkurrenter.

I praktiken kommer fläktarna sannolikt inte behöva snurra snabbare än 1 200 varv per minut.

RGB

Be Quiet Silent Loop 3 har ett begränsat RGB-stöd. Beroende på vilket moderkort som används varierar kontrollmöjligheterna. I mitt fall använder jag ett Asus-moderkort med Armour Crate och Aura Sync.

Stödet är ganska enkelt då det endast finns en liten yta som kan ändra färg. Av någon anledning fungerade inte färggradient när jag testade men däremot fungerade det t ex med regnbågens färger eller pulserande färg. En praktisk funktion är dock att koppla RGB till processortemperaturen, vilket ger en visuell indikation när temperaturen stiger.

Sammanfattning

Be Quiet Silent Loop 3 är en AIO-kylare som lever upp till sitt namn. Den imponerar med hög kylkapacitet och låg ljudnivå. Installationen är enkel tack vare tydligt märkta monteringsdelar och flexibla slangar.

Kylaren presterar mycket bra även vid låga fläkthastigheter, och ljudnivån hålls låg under normal användning. Pumpen är tyst och den medföljande fläktsplittern gör det enkelt att koppla ihop alla tre fläktar. Jag hade dock gärna sett möjlighet att seriekoppla fläktarna direkt.

RGB-stödet är begränsat, vilket både kan ses som positivt och negativt beroende på preferenser. Att en flaska kylvätska följer med är uppskattat, men det var lite oroande att flaskan verkade ha läckt något i förpackningen.

Sammantaget är Silent Loop 3 ett mycket starkt val för den som prioriterar tyst och effektiv kylning framför blinkande ljus.

Be Quiet Silent Loop 3 kostar i skrivande stund runt 1 600 kr, vilket jag tycker är rimligt med tanke på prestandan.

Fördelar

Utmärkt prestanda, även vid låga fläkthastigheter

Lätt att montera

Kvalitativa fläktar medföljer

RGB-stöd (kan stängas av)

Påfyllningsbar med medföljande kylvätska

Nackdelar