Drar snart på korståg till Nvidias HQ men mitt Shadowplay vill inte spela in något annat än skrivbordet, försöker jag spela in när jag spelar så får jag direkt upp "recording has been saved"

Det idiotiska är att det fungerar endast EN gång, endast vid ominstallation av hela nvidia-paketet (drivare, nvidia experience)

Har såklart prövat utan lycka!

Inaktivera/aktivera Desktop Overlay

Kört Experience som admin

Ändrat inspelningsinställningar (kvalite, mapp, upplösning etc)

nvidia kontrollpanel > 3D Settings > Program settings

Rensat tempfiler

Uppdaterat windows

Starta om Nvidias tjänster (Services)

tagit rättighet/behörighet över huvudmappen där inspelningar sparas men efter desktop funkar så är inte det problemet

Idéer?!