Byta bromsskivor och bromsbelägg bil

Inget särskilt märkvärdigt att byta skivor o belägg. Kan även rekomendera att byta bromsvätska i systemet när du ändå är igång. Tryckpump rek då som du kopplar på resoarvaren i bilen. Ingen större kostnad.

Tänk på att om du har el handbroms kan det krävas antingen att du kommer åt service läge via obd porten eller ev att det går att skruva ut den manuellt på oket beroende på hur det ser ut annars kan det vara svårt att få tillbaka oken. Då handbromsen brukar autojustera sig beroende på avståendet från skivan, när du sen sätter på nya djupare skivor så kommer inte oken gå på. Kolla upp vilka moment du skall ha när du skruvar ihop det sen igen och bered dig på fight om det är mycket rost (kan ansamlas på baksidan av skivorna lätt) Häng upp dina ok med stripes i något stabilt (typ fjäder etc) så att du inte tappar dem o drar sönder slangar osv.