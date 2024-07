Fråga angående Mesh / router upplägg

Halloj!

Jag har för tillfället internet från Telia, jag vill skrota deras router helt.

Jag har köpt mig 3st TP-Link Deco x50 och vill använda en av dom som ”huvud-router” och dom andra två utplacerade runt om i huset.

Men jag har 4-5 st nätverkssladdar som måste sitta i routern (larm,värmepump,garageportsöppnare m.m.)

Problemet är att det bara finns 2 uttag över efter jag har kopplat in fibern in i det ena uttaget på decon.

Kan jag köpa mig en switch och koppla denna till min ’Main’ Deco för att sedan koppla in dessa sladdar?

Ex;

Fiber->Deco->Switch->5 nätversladdar+2 decos till

Har jag tänkt någorlunda rätt eller har man halkat efter helt nu när det kommer till tekniken