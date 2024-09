Corsair Dark Core RGB Pro SE mus fungerar inte längre med usb

Hej. I går börja min Corsair Dark Core RGB Pro SE mus strula rejält. Det började med att musen inte fungerade alls via USB. Jag bytte sedan till trådlöst läge och då gick den att använda. Jag började koppla ur och koppla in usb kontakten och då fungerade den ibland via USB. Det var nu dock även problem att använda den trådlöst. Vid ett tillfälle sa Windows att musen inte kändes igen när jag kopplade in den och kopplades ur samt in. Idag ville jag titta om det var problem med Windows och jag gick in i bios. Det var samma fel i bios. Jag kunde bara använda musen trådlöst. Jag har gjort återställning av musen och det hjälper inte.

Jag är tacksam för svar.