Frustrerad frontendare: 3,5 års erfarenhet men inget jobb i sikte

Det är dystra tider just nu. Detta kombinerat med att arbetsgivare vill ha personer som presterar bra för just det behov de har just nu. Inom vissa yrken räcker det att säga ens examen och arbetsgivaren säger Shut Up And Take My Money!

Medans inom IT det är mer att man ska kunna exakt det de vill man ska kunna för att just nu lösa deras uppgifter. Med detta sagt så fortsätt och sök och plugga vidare på fritiden, gör något projekt som du kan visa upp. Det finns även alternativet att börja som praktik på något ställe, vilket kan kännas mycket underligt med 3.5års färsk arbetserfarenhet inom området.