Uppdatering av dator.

Hej

Skulle vilja få lite råd/tips på vad jag ska uppdatera på min dator.

Spelar mest spel som Lol,Call of duty,Fortnite.Age of empire,cs.

Har idag

Corsair Carbide 400Q

MSI Z270 SLI PLUS

Intel Core i7 7700K 4.2 GHz 8MB

Corsair Hydro H100i v2

ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 SUPEROC

Samsung 960 EVO 250GB

plus någon ssd

Corsair RM850e ATX 3.0 850W

Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 Vengeance LPX Svart

Behöver inte kunna spela dem nyaste spelen i högsta grafik eller något sådant men vill gärna att det ska flyta på.

här närmast blir det väl nya call of duty som kommer spelas. och känns som min dator är på gränsen till att klara det.

Har alltid kört intel men känns just nu som man får mer för pengarna på amd.

Skulle helst vilja komma så billigt undan som möjligt men ändå inte vara dumsnål.